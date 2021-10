Le Rane, Thomas Gresham e l'eterna lotta tra moneta buona e moneta cattiva

Cosa sono, dunque, le etichette sui generi alimentari, i colloqui di lavoro e i periodi di prova e le istruttorie che la banca conduce prima di concederci un prestito, se non strumenti atti a far emergere l'informazione privata e a mitigare l'asimmetria informativa? Il rischio altrimenti quale sarebbe? La selezione avversa, appunto. Sul mercato si venderebbero solo alimenti di pessima qualità, si assumerebbero a salari bassissimi solo lavoratori a bassa produttività e le banche si troverebbero a dover finanziare, a tassi elevatissimi, solo progetti estremamente rischiosi. Per evitare queste forme di inefficienza diventa interesse anche della parte pienamente informata poter condividere in maniera credibile le informazioni private con la parte meno informata.

Perché se io sono realmente un lavoratore volenteroso e capace ho tutto l'interesse a poter comunicare questo al mio potenziale datore di lavoro. Se il mio progetto imprenditoriale avesse davvero ottime probabilità di riuscita vorrei che ciò fosse chiaro anche ai potenziali investitori. Allo stesso modo, se la qualità del cibo che vendo fosse realmente alta, vorrei poterlo far sapere in maniera credibile a tutti i miei potenziali clienti. Ecco da cosa emerge la necessità che le parti informate possano “segnalare” le caratteristiche nascoste dei loro beni o dei loro progetti ai potenziali acquirenti o investitori, in modo da essere creduti.

La segnalazione come antidoto alla selezione avversa

Questa forma di «segnalazione» è uno dei principali antidoti alla selezione avversa; può prendere la forma, per esempio, di un titolo di studio, di una garanzia “soddisfatti o rimborsati”, di una certificazione da parte di terzi. Perfino quando le nostre guance arrossiscono stiamo mandando un segnale credibile delle nostre qualità caratteriali non osservabili, così come quando le gazzelle saltano davanti a un predatore invece di scappare non fanno altro che dirgli: «guarda che io sono in forma e agile. Se devi scegliere una preda non sono quella migliore perché io ti darò filo da torcere. Scegline un'altra».

Poi ci sono le prove di iniziazione nelle culture tradizionali che sono volte a segnalare il coraggio e la destrezza, in genere dei giovani maschi in cerca di una compagna. Non è un caso che la pressione evolutiva e la trasmissione culturale abbiano fatto sì che la propensione al rischio raggiunga il suo picco in un'età compresa tra i 13 e i 16 anni di età. Poi, ancora, c'è il “consumo cospicuo”, come lo definiva Thorstein Veblen, tipico delle nostre società affluenti: l'acquisto di beni vistosi, appariscenti, di solito tanto costosi quanto inutili, che, in quanto osservabili pubblicamente, segnalano la caratteristica, non direttamente osservabile, dell'entità del proprio conto in banca.

In fondo fanno lo stesso quelli che si accendono il sigaro dando fuoco ad una banconota o quei mafiosi che, come in «Brodway Danny Rose» di Woody Allen, si sfidano a chi strappa più mazzette di centoni. Sono segnali che, naturalmente veicolano informazioni differenti, ma tutti utilizzati per ridurre l'asimmetria informativa, per veicolare attraverso segnali osservabili caratteristiche altrimenti nascoste. Come abbiamo visto la natura in questo ci è maestra, non sempre noi ci dimostriamo discepoli alla sua altezza.