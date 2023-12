Le reginette delle car list 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fiat 600 Hybrid

Non solo elettrica ma anche mild hybrid. La Fiat 600 aggiunge una motorizzazione alla gamma (come per la cugina Jeep Avenger). La Fiat 600 Hybrid è dotata di un powertrain mild-hybrid che vede l’accoppiamento di un 1.2 tre cilindri benzina da 100 cavalli a un sistema elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio da 48V. Il cambio è un doppia frizione a 6 rapporti che integra il motore elettrico da 21 kW. Abbinata a dimensioni cittadine, con una lunghezza contenuta in 4,17 metri, rispetto alla versione elettrica offre un vano di carico più grande di 15 litri per un totale di 385 litri. Nel modello base non mancano cruise control adattivo e telecamera posteriore.

Skoda Kodiaq

La seconda generazione di Skoda Kodiaq è cresciuta nelle dimensioni, migliorata nello stile e nei contenuti hi tech. Ampliata la gamma di motorizzazioni: ci sono unità mild hybrid, mentre quelle phev offrono un’autonomia di oltre 100 chilometri. ll sistema di infotainment è dotato di un display touch centrale fino a 13 pollici del sistema d’infotainment Mib3 e arriva l’head-up display. L’offerta delle motorizzazioni, oltre al mild hybrid e alla plug-in, comprende Il 2.0 Tsi benzina da 204 cv e il 2.0 Tdi diesel da 193 cv, abbinati alla trazione integrale di serie, e il il 2.0 Tdi da 150 cv 2 ruote motrici. La guida autonoma raggiunge il 2° livello da 0 a 5.

Renault Scenic E-Tech

Addio motorizzazione termica per una storica multispazio come la Renault Scenic. Dopo 27 anni dalla prima generazione, la monovolume compatta transalpina cambia denominazione e diventa Scenic E-Tech Electric. Lunga 4,47 metri, grazie al passo da 2,78 metri, a bordo ripropone la plancia della Megane a zero emissioni composta strumentazione digitale da 12,3” e un touchscreen da 12” delll’infotainment Open RLink con sistema operativo android Google. Due le versioni: 125 kW (170 cv) e 160 kW (220 cv) abbinate e due tagli di batteria, da 60 kWh con 420 km di autonomia e da 87 kWh con 620 km.

Mercedes Classe E SW

Un ufficio su quattro ruote. L’ultima generazione di Mercedes Classe E wagon diventa la compagna ideale per chi passa la giornata lavorativa in auto. Gli interni sono caratterizzati dall’ampia superficie dell’Mbux Superscreen con terzo monitor davanti al passeggero. Grazie alla presenza di app come Zoom e alla videocamera frontale, è possibile partecipare a videocall direttamente dalla vettura. Per quanto riguarda le motorizzazioni, tra le versioni mild hybrid, non mancano le unità E 200 a benzina da 204 cavalli e i diesel E 220 d da 197 in versione a trazione posteriore o integrale 4 Matic. Passando alle plug-in si potrà scegliere tra la E 300 e 400e 4matic con oltre 100 chilometri in elettrico.