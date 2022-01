Verso l’esclusione dei positivi asintomatici dal conteggio dei ricoveri Covid

Ascolta la versione audio dell'articolo

I pazienti ricoverati in ospedale per cause diverse dal Covid che risultino positivi ai test per il virus SasrCoV2, ma asintomatici, qualora assegnati in isolamento al reparto di afferenza della patologia, potrebbero essere conteggiati come “caso” Covid ma non tra i ricoveri dell’Area Medica Covid. Ciò fermo restando il principio di separazione dei percorsi e di sicurezza dei pazienti. È quanto prevede la bozza di una nuova circolare del ministero della Salute, che accoglie le richieste delle Regioni in tal senso. La circolare però non è ancora stata firmata.

Tanto che una nota del ministero della Salute spiega che «relativamente alle odierne indiscrezioni di stampa su modifiche al conteggio dei pazienti ricoverati si afferma che nessun atto formale è stato disposto al momento da parte del Ministero della Salute. Fermo restando quanto riconosciuto ieri dall’Istituto Superiore di Sanità è ovviamente sempre aperta l’interlocuzione con le Regioni».

Si potrebbe dunque delinere un compromesso (sullo schema: asintomatici nel conteggio dei casi ma non dei ricoveri) tra Governo e Regioni. Queste ultime hanno infatti chiesto di modificare il bollettino che registra i positivi, nella direzione di rivedere i parametri di classificazione dei ricoveri ospedalieri. Il motivo è semplice: i governatori hanno paura di finire in arancione, fascia in cui aumentano le restrizioni soprattutto per i no vax - non possono uscire dal comune di residenza se non per lavoro, salute e urgenza - e nella quale si entra con l’occupazione delle terapie intensive al 20% e quella dei reparti Covid al 30%.

Cosa chiedono le Regioni

In particolare, la richiesta delle Regioni è di considerare casi Covid solo i sintomatici nel conteggio dei positivi ricoverati, escludendo chi ha anche altre patologie e sono in ospedale per altri motivi (dai traumi a interventi). Ora la circolare del ministero della Salute: nella sostanza sarà più difficile scivolare in zona arancione o rossa, ma non cambia il metodo per conteggiare i casi. Venerdì 14 gennaio si riunirà il Comitato tecnico scientifico. E in quella occasione sarà affrontato il dossier.

Il no dell’Istituto superiore di sanità

Di fronte al pressing delle Regioni, l’Iss è stato invece più cauto. «Perché la definizione di caso di sorveglianza deve contenere i positivi e non solo i casi con sintomatologia più indicativa di COVID-19 (sintomi respiratori, febbre elevata, alterazione gusto e olfatto etc.)?», è la prima di una serie di domande e risposte pubblicate di recente sul sito dell’Istituto. Risposta: «L’infezione da SARS-CoV-2 dà una sintomatologia variegata e in evoluzione anche per la comparsa di nuove varianti virali che interagiscono in modo spesso diverso con il nostro organismo. Questo rende molto difficile riconoscere clinicamente un'infezione sintomatica da SARS-CoV-2 in assenza di una conferma di laboratorio.L'esperienza ha dimostrato, inoltre, che la maggior parte delle infezioni, in particolare nei soggetti vaccinati, decorre in maniera asintomatica o con sintomatologia molto sfumata. Non sorvegliare questi casi - è ancora il testo della risposta pubblicata dall’Iss -, limiterebbe la nostra capacità di identificare le varianti emergenti, le loro caratteristiche e non potremmo conoscere lo stato clinico che consegue all'infezione nelle diverse popolazioni (es. per età, stato vaccinale, comorbidità). Inoltre, non renderebbe possibile monitorare l'andamento della circolazione del virus nel tempo e, di conseguenza, i rischi di un impatto peggiorativo sulla capacità di mantenere adeguati livelli di assistenza sanitaria anche per patologie diverse da COVID-19».