Le Regioni in fascia arancione

Nella «zona arancione», dove scatterà la chiusura di bar e ristoranti, dovrebbero invece rientrare Campania (in bilico per diventare zona rossa), Liguria, Puglia, Sicilia . Sotto osservazione anche Lazio, Umbria, Toscana e Veneto che però potrebbe scivolare insieme al resto delle Regioni in fascia verde. Tutte le altre regioni entreranno in una ampia area «verde» o meglio «gialla» (come la definisce il documento dell'Iss sugli scenari) dove entreranno in vigore tutte le nuove limitazioni decise dal Dpcm e valide per tutti.