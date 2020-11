Le Regioni in fascia rossa

(Ansa)

Sono cinque le Regioni che almeno per 15 giorni potrebbero diventare «zona rossa» integralmente o solo nei territori o le province dove il virus corre di più: il lockdown temperato - che prevede tra le altre cose lo stop alla mobilità se non per lavoro o necessità e la chiusure di gran parte degli esercizi commerciali con la scuola in presenza fino alla prima media - scatterà per Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige (che ha già deciso le chiusure) e quasi sicuramente anche Valle d'Aosta.