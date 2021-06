Le regole per andare al mare: dallo steward di spiaggia ai 10 mq per ombrellone

Può essere rilevata la temperatura

Le linee prevedono che potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C.

Le precauzioni alla cassa

Precauzioni anche alla cassa dello stabilimento. La postazione della cassa può essere dotata di barriere fisiche, come gli schermi protettivi trasparenti. In alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso deve essere favorita la modalità di pagamento elettronica, eventualmente in fase di prenotazione.

Almeno un metro di distanza fra i clienti

Necessaria una riorganizzazione degli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, con l’obiettivo di evitare assembramenti di persone. Necessario assicurare almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Le linee guida precisano che questo «aspetto afferisce alla responsabilità individuale». Se possibile è necessario organizzare percorsi separati per l’entrata e l’uscita.

Dieci metri quadrati a ombrellone

È necessario favorire l’ampliamento delle zone d’ombra «per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde». Gli ombrelloni - o altri sistemi per ombreggiare i clienti - devono essere distanziati per garantire «una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo). Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita la distanza di almeno 1 metro.

Uso cabine e docce

Necessario effetuare una regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto. Lettini, sedie a sdraio, ombrelloni vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ogni fine giornata.