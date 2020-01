Le regole per difendere le nano-imprese dalla crisi di impresa Dai commercialisti la guida per applicare i principi Isa Italia alle realtà minori. Dal 16 dicembre anche le piccole Srl devono avere l'organo di controllo di Claudio Ceradini

(Marka)

3' di lettura

La guida per la revisione legale nelle “nano-imprese” messa a punto dal Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), diffusa in bozza a ottobre scorso, diventerà a breve definitiva. La questione è rilevante, posto che lo scorso 16 dicembre è decorso il termine per la nomina dell’organo di controllo o del revisore, in forza delle nuove e ridotte soglie di cui all’articolo 2477 del Codice civile (come modificato dal Dlgs 14/2019), e che i nuovi incaricati debbono provvedere con una certa urgenza alla pianificazione ed esecuzione dei controlli sui bilanci relativi al primo esercizio in chiusura.

Disporre allora di una linea guida qualificata significa per il revisore poter ricondurre con maggiore certezza la propria condotta nei binari della diligenza richiesta dall’incarico, che costituisce la miglior difesa rispetto ad eventuali future azioni di responsabilità.

Le nuove soglie minime previste oggi dall’articolo 2477 si inseriscono in un quadro europeo molto variegato (si veda l’articolo a destra). All’interno del limite massimo imposto dalla Direttiva 2013/34/Ue gli Stati membri hanno infatti assunto determinazioni che vanno da un ampliamento quasi generalizzato della platea delle società obbligate alla revisione alla limitazione ai casi ineludibili.

Non c’è dubbio che la revisione legale nelle entità cosi piccole è complessa e richiede un drastico adeguamento dei principi resi obbligatori in Italia dalla determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 dicembre 2014 nel set denominato Isa Italia.

Il principio di fondo è la scalabilità, e quindi l’adattabilità dell’approccio alle realtà più o meno complesse. Eppure non è così semplice, se anche nella comunità europea si discute su quale impostazione dare alla revisione delle entità meno complesse (less complex entities – Lce), con una modifica degli attuali principi internazionali o con la edizione di un set dedicato.