Le regole europee promuovono solo le piccole centrali a gas

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il via libera europeo a nucleare e gas nella tassonomia verde potrebbe avere come effetto in Italia — ma anche in tutta Europa — la moltiplicazione compulsiva delle piccole centrali a metano. Quelle velocissime; quelle che si accendono con un bottone e via; quelle simili a motori d’aereo Rolls Royce o GE come le quattro turbine da 150 megawatt progettate dall’Enel per Montalto di Castro; i generatori a pistoni come i Man, i grandi Jembacher a 12 cilindri a V, i colossali Wärtsilä a 18 cilindri e 18,4 megawatt come i sei generatori che l’A2A ha appena ordinato per la centrale Cassano d’Adda.

Se si prende l’ elenco delle centrali termoelettriche in rampa di lancio in Italia per il ben pagato “capacity market” della transizione energetica, metà dei progetti — 25 su 50 — riguarda proprio le centrali accendi-spegni che costituiscono l’altro lato, quello fossile e sottaciuto, che serve a tenere in equilibrio il sistema elettrico rinnovabile meteopatico in attesa che siano disponibili accumulatori di costo ragionevole e dimensioni diverse.

Loading...

Orticaria nucleare

In Italia, centrali atomiche non verranno proposte ancora per molti anni, vista la riottosità sociale e la dermatite politica del tema.

In ogni caso, per poter accedere al sistema della tassonomia finanziaria il settore atomico deve assicurare anche lo smaltimento definitivo di quell’1% più radioattivo dei rifiuti delle centrali nucleari. In Europa, per esempio la Finlandia sta arrivando al traguardo

di un deposito profondissimo scavato nel granito sotto la centrale di Olkiluoto.

L’Italia da anni tenta di darsi un deposito nazionale unico per riunire la spazzatura radioattiva ora dispersa in una trentina di piccoli depositi locali, in massima parte reagenti di laboratorio, cobalto e altri elementi radioattivi della medicina nucleare, sorgenti di raggi per radiografie industriali, sensori, parafulmini, misuratori di spessore e così via.