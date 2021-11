Le regole europee di riduzione del debito vanno riviste (ed in fretta)

Ascolta la versione audio dell'articolo

7' di lettura

Nelle ultime settimane il dibattito sulla revisione delle regole europee su deficit e debito pubblico è tornato ad animarsi vivacemente grazie alla pubblicazione di un interessante contributo di ricerca direttamente da parte del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), cioè di una delle principali istituzioni finanziarie dell'area Euro. Al primo impatto, la proposta è di quelle che saltano all'occhio: alzare il tetto del rapporto tra debito pubblico e PIL rispetto all'attuale soglia del 60%, architrave delle regole di bilancio europee insieme al limite massimo del 3% di deficit rispetto al PIL. La nuova soglia sarebbe posta al 100%, in coerenza con il mutato contesto macro-economico post-pandemia, caratterizzato da bassi tassi di interesse e livelli di debito pubblico molto elevati per importanti Paesi membri.

Ad una prima analisi, la proposta del MES starebbe semplicemente prendendo atto di un fenomeno immediatamente percepibile: i livelli medi di debito/PIL dell'area Euro si sono allontanati dalla soglia del 60% dai tempi della crisi finanziaria internazionale del 2009 (cfr. Figura 1), oscillando nel decennio successivo intorno all'80%. Nel 2020 la crisi pandemica ha impresso una nuova spinta verso l'alto, verso un livello medio del 90%.

Loading...

MEDIA DEI RAPPORTI DEBITO / PIL DEI PAESI MEMBRI Loading...

Non è un mistero che nei primi anni '90 le autorità comunitarie calibrarono la soglia del 60% utilizzando anche il criterio empirico dei livelli osservati di Debito/PIL. Tuttavia, come rimarcato pubblicamente dal MES in una risposta al Frankfurter Allgemeine Zeitung solo pochi giorni fa, la riforma prospettata è ben più ampia e supportata da ulteriori evidenze empiriche. C'è una profonda revisione dei criteri di stabilità finanziaria che de facto nell'ultimo decennio hanno determinato la politica di bilancio dei Paesi più indebitati come l'Italia. La modifica della soglia del 60% pertanto va inquadrata organicamente insieme al resto della riforma, per capire come sia una conseguenza del tutto logica di essa.

Il “ventesimo di rientro”

È ben noto come la soglia del 60% non sia importante di per sé (il 47% dei Paesi membri non la rispettava nel 2019 e questa percentuale è salita al 70% dopo la crisi pandemica), ma per la rigorosa disciplina di bilancio che risulterebbe dall'applicazione del principio di convergenza del rapporto Debito/PIL verso il 60%. Fino al 2011 tuttavia, la mancanza di conseguenze definite per i trasgressori (in termini di sanzioni) non aveva incentivato un rispetto della soglia del 60%. Dal 2011 la normativa europea ha poi introdotto il criterio del “ventesimo di rientro”, secondo cui un debito eccessivamente elevato dovrebbe essere ridotto annualmente in misura pari ad 1/20 del gap fra il livello corrente di Debito/PIL ed il 60%. Tuttavia nel decennio successivo le numerose esenzioni concesse a chi implementava riforme strutturali hanno reso il criterio quasi sempre inapplicabile.

In parallelo sono state inoltre irrigidite le regole sul deficit che prevedono un limite inferiore (floor) al saldo di bilancio pubblico corretto per le spese una tantum e per gli effetti del ciclo economico il cui calcolo si basa su complesse stime del PIL c.d. “potenziale”, cioè quello raggiungibile da una data economia ipotizzando un pieno utilizzo dei fattori produttivi e senza stimolare un aumento dell'inflazione. In termini elementari, in tempi di crisi un Paese è autorizzato a spendere di più, ma solo fino al punto di riportare l'economia sul percorso stimato di crescita potenziale del PIL, chiudendo il c.d. output gap tra PIL osservato e potenziale. Di conseguenza questa stima è una variabile centrale nell'impianto normativo, perché determina quanto deficit un Paese possa accollarsi in momenti di difficoltà. Detto altrimenti, quanto maggiore è l'output gap (i.e. quanto più il PIL effettivo risulta inferiore rispetto a quello potenziale), tanto maggiore è lo spazio fiscale a disposizione di un Paese.