Le regole per i bambini anticipatari

(ANSA)

Chi si iscrive alla scuola primaria deve aver compiuto, normalmente, i 6 anni entro i primi tre mesi di scuola e, dunque, per il prossimo anno scolastico, entro il 31 dicembre 2020. Il Miur consente, però, i cosiddetti anticipi. Possono infatti tentare di iscriversi avviando prima il loro percorso nel primo ciclo scolastico, i bambini e le bambine che compiono i sei anni anche nel corso dell'anno scolastico e, dunque, per le prossime iscrizioni, entro il 30 aprile 2021. La stessa regola vale per la scuola dell'infanzia rispetto al compimento del terzo anno di età. Questo tipo di iscrizione è però sottoposta ad alcune condizioni, soprattutto nella scuola dell'infanzia: disponibilità di posti, assenza di liste di attesa, valutazione pedagogica dei docenti.