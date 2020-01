Monopattini, le nuove regole/ Non serve la patente

(FOTOGRAMMA)

Per guidare i monopattini elettrici non serve la patente né l’assicurazione. Basta essere maggiorenni o possedere una patente AM. Non serve il casco anche se è suggerito l'utilizzo. Di notte è obbligatorio indossare giubbotto o bretelle riflettenti.