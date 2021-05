«Le regole del Patto? Sono flessibili e hanno funzionato nella crisi pandemica»

L’Italia è stato il primo Stato membro della Ue ad essere colpito su larga scala dalla pandemia e ha reagito in maniera decisa. La pandemia ci ha mostrato quanto siamo fortemente interconnessi, e quanto dipendiamo gli uni dagli altri nella nostra Unione. Io la vedo così: l’Italia sta meglio con un’Europa forte e l’Europa sta meglio con un’Italia forte. Sono convinto che l’Italia continuerà a rispondere a questa crisi nel modo descritto da Mario Draghi nella premessa del Piano italiano di ripresa e resilienza: l’Italia combinerà immaginazione, capacità progettuale e concretezza per consegnare alle prossime generazioni un Paese più moderno, all’interno di un’Unione europea più forte e più solidale.

E come valuta gli strumenti europei contro la pandemia?

Il Next Generation EU è un vero game changer per l’Europa e un’opportunità storica per i nostri Paesi e i nostri cittadini. Gli Stati membri della Ue hanno unito le forze con spirito di solidarietà per contrastare il Covid-19 e per promuovere la transizione ecologica e digitale. Alla Commissione europea è stato dato il potere di prendere in prestito fondi sul mercato dei capitali per conto della Ue fino a 750 miliardi di euro per finanziare la risposta Ue alla crisi. Questa decisione, presa da tutti gli Stati membri, è una importante pietra miliare dell’integrazione europea. È una conquista straordinaria perché dimostra che l’Unione europea è in grado di agire unita. E questa è una differenza sostanziale rispetto alla risposta data dalla Ue dieci anni fa durante la crisi finanziaria globale.

Mario Draghi ha detto che esistono due tipi di debito pubblico, il debito buono utilizzato a fini produttivi e il debito cattivo per fini improduttivi. È d’accordo? Per Draghi, il Patto di Stabilità e Crescita «era ed è inadeguato». Secondo lei, il Patto va modificato? Anche in Germania è stato avviata una discussione sullo zero nero e sul freno al debito...

Penso che, in effetti, vi siano buone ragioni per guardare alla struttura e alla qualità dei conti pubblici per promuovere investimenti pubblici orientati verso il futuro, per rafforzare la crescita, in linea con le clausole delle nostre regole fiscali. Al momento, il nostro principale compito è quello di utilizzare al meglio la Recovery and Resilience Facility per creare una ripresa sostenibile. Questi fondi aiuteranno a portare avanti la modernizzazione necessaria per l’economia degli Stati membri della Ue. Le riforme strutturali e gli investimenti aumentano la produttività e la competitività. E in aggiunta rafforzano la resilienza delle economie contro crisi future. In marzo la Commissione europea ha dichiarato che, quando la ripresa si sarà consolidata, rilancerà il dibattito pubblico sul quadro della governance economica. Sono convinto che una valuta comune abbia bisogno di regole comuni. Le nostre regole hanno ora dato prova di essere molto flessibili. Funzionano, decisamente. Quel che è importante per me è poter fare ora cosa è necessario, nella Ue ma anche in Germania. Siamo stati in grado di farlo finora, e ritengo che possiamo farlo anche in futuro.