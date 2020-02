Le regole sono le radici della nostra convivenza. Perché alcune funzionano e altre no? Le regole sono l’architrave della società civile, ma spesso vengono ignorate dai cittadini. La soluzione sta nella ricerca di equilibrio di Vittorio Pelligra

(blvdone - stock.adobe.com)

11' di lettura

Fino al 2013, in Francia, alle donne era vietato vestire i pantaloni. A meno che non dovessero andare a cavallo o in bicicletta o che avessero presentato un certificato medico alla polizia per ottenere una deroga speciale, la gonna era l'unica alternativa possibile. Lo stabiliva un’ordinanza della prefettura di Parigi emessa nel novembre del 1800 e in vigore fino, appunto, al febbraio 2013.

Quando venne ufficialmente abolita, la legge, naturalmente, non veniva più rispettata da decenni, anche se in alcuni casi aveva contribuito a creare spiacevoli incidenti, come quando nel 1972, la giovane deputata Michèle Alliot-Marie venne trattenuta all’ingresso del Parlamento a causa del suo abbigliamento non consono: indossava un paio di pantaloni. Venne fatta passare solo dopo molte proteste, ma soprattutto quando minacciò di toglierseli quei pantaloni e di entrare in Parlamento in mutande.

Perché alcune regole funzionano e altre no?

Questa storia, oltre che gettare un po’ di ridicolo sui cugini d’oltralpe, ci dovrebbe far interrogare su un tema più profondo: perché certe regole vengono rispettate, alcune meno e altre, invece, vengono bellamente ignorate? Il tema è rilevante per chiunque si trovi nella condizione di dover regolare in qualche modo il comportamento di gruppi, dalla vita famigliare alle dinamiche organizzative e aziendali, fino alla dimensione nazionale e sovranazionale. Ma il tema è rilevante anche per tutti coloro che devono decidere se, come e quanto conformarsi a regole e norme.

Insomma, è un tema rilevante per tutti, perché le regole che ci diamo, in fondo, non sono altro che le radici dell’albero della nostra convivenza. Solo se le radici sono sane e robuste, allora le nostre comunità possono prosperare, e noi con loro. Le regole sono gli elementi costitutivi delle istituzioni e queste ultime sono gli strumenti che utilizziamo per organizzare e coordinare i comportamenti sociali in modo che questi possano concorrere nel modo più efficace al benessere collettivo. Sono le istituzioni a stabilire come suddividere i compiti nelle organizzazioni complesse, a governare e ad allineare una miriade di piani individuali in un’azione congiunta concertata ed efficace.



Le istituzioni che coordinano le nostre vite

Stati, mercati, tradizioni, codici giuridici e morali, ma anche il matrimonio, l’amicizia, le buone maniere, sono tutte istituzioni, cioè insiemi di regole, che contribuiscono a (co)ordinare le nostre esistenze e a facilitare l’azione congiunta, a volte di sole due persone, altre volte di milioni e milioni. Si capisce, dunque, perché possa essere rilevante chiedersi quando e per quale ragione alcune di queste regole vengano rispettate e quando e per quale ragione invece no; cosa rende alcune regole “effettive” e altre “non effettive”; perché, come sostiene qualche voce malevola, a Milano i semafori siano un obbligo, a Roma un suggerimento e a Napoli decorazioni.