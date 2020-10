Le regole del sovraindebitamento per risolvere le crisi In uscita il libro di Niccolò Nisivoccia “La rinascita del debitore”

In uscita il libro di Niccolò Nisivoccia “La rinascita del debitore”

2' di lettura

Da qualche anno la fragilità economica del privato cittadino e del piccolo imprenditore sono un fenomeno sociale disciplinato dal diritto. Il libro di Niccolò Nisivoccia “La rinascita del debitore”, in edicola con Il Sole 24 Ore a partire da sabato 24 ottobre, unendo il rigoroso approccio giuridico a incursioni nella filosofia e nella sociologia, offre una visione d'insieme su come si può uscire dalla morsa del debito.

Con la crisi economica che stiamo attraversando a causa dell'emergenza Covid-19 nei prossimi mesi saremo infatti sempre più costretti a fare i conti con situazioni di sofferenza economica. Ma se fino a pochissimi anni fa il diritto attribuiva dignità di trattamento specifico solo alla crisi degli imprenditori commerciali grandi, assoggettabili come tali al fallimento, con la legge sul sovraindebitamento del 2012 è stata introdotta una regolamentazione della crisi di tutti i soggetti esclusi dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali, attribuendo così la stessa dignità alla crisi di chiunque. Sul presupposto che ogni crisi meriti ugualmente ascolto e risposte altrettanto specifiche.

L'autore del libro, avvocato milanese che collabora con diverse riviste specializzate, esaminando le procedure di sovraindebitamento e di esdebitazione studiate dal diritto per offrire una via di uscita a chi si trova indebitato, sottolinea come in questo modo il diritto abbia proiettato le difficoltà economiche del privato cittadino o del piccolo imprenditore da una dimensione puramente individuale a quella di un fenomeno sociale disciplinato giuridicamente. Perché il diritto non è che un modo per rispondere alle esigenze di una società.

In tutte le edicole con Il Sole 24 Ore per un mese a partire dal 24 ottobre 2020.

Il libro è acquistabile anche online su: http://offerte.ilsole24ore.com/rinascitadeldebitore