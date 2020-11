Le restrizioni valide per tutta Italia (zona verde)

(Ansa)

Queste le restrizioni valide su tutto il territorio nazionale. Saranno le sole ad essere applicate nelle regioni in fascia verde

- Coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00: sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze (con autocertificazione);

- Sospese mostre e chiusi i musei

- Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza

- Didattica in presenza per scuole elementari e medie ma con uso obbligatorio delle mascherine

- Sospensione dei concorsi, a esclusione di quelli per personale sanitario

- Nei weekend chiuse le medie e grandi strutture di vendita, a eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole

- Coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale

- Rimane il divieto di apertura dopo le 18 di bar e ristoranti con servizio al tavolo

- Smart working ai massimi livelli possibili, sia nella pubblica amministrazione che nel settore privato

- Sospese le crociere