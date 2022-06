Le riaperture in Cina sostengono le Borse europee, Milano sale con industria e banche

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il progressivo ritorno alla normalità delle principali città cinesi dopo gli ultimi lockdown anti Covid mette di buon umore gli investitori sui mercati azionari europei: gli indici continentali seguono così le Piazze cinesi sulla via del rialzo, anche se l'attenzione resta concentrata sulla corsa dell'inflazione e sull'impatto della stretta di politica monetaria avviata dalle banche centrali. Dopo aver vissuto una vissuto una settimana incerta, penalizzati anche dagli allarmi sulle prospettive dell'economia lanciati dall'a.d. di Jp Morgan, Jamie Dimon, e dal numero uno di Tesla, Elon Musk, i listini continentali tentano cosi' di ritrovare la strada delle crescita. Il FTSE MIB di Piazza Affari, che la scorsa settimana aveva registrato una delle performance peggiori con un calo dell'1,9%, guadagna così terreno con rialzi diffusi tra le banche e i big industriali.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

Spread stabile a 211 punti, sale il petrolio

Avvio di settimana poco mosso sul mercato obbligazionario: lo spread di rendimento tra il BTp decennale e l'analogo titolo tedesco rimane stabile a 211 punti base. Fermo anche il rendimento del BTp, che si attesta al 3,41 per cento.

Loading...

Sul mercato dei cambi, l'euro consolida le posizioni a 1,0731 dollari da 1,0718 venerdì in chiusura. Restra debole lo yen, indicato a 140,06 per un euro (da 140,12) e 130,56 per un dollaro (130,72). Petrolio in rialzo: il Brent agosto scambia a 120,44 dollari al barile (+0,6%) e il Wti luglio a 119,67 (+0,67%). Poco mosso il prezzo del gas naturale in Europa: -0,2% a a 82,9 euro al megawattora sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.

Tokyo positiva, lo yen debole aiuta gli esportatori



Ha chiuso in rialzo, intanto, la Borsa di Tokyo, guidata dai titoli tecnologici e da quelli degli esportatori, favoriti dalla debolezza dello yen. L'indice Nikkei è salito dello 0,56% a 27.915,89 punti, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,31% a 1.939,11 punti. I listini hanno superato l'iniziale debolezza, seguita al rapporto sull'occupazione statunitense di venerdì, la cui solidità potrebbe dare alla Federal Reserve (Fed) un margine di manovra maggiore per la sua stretta monetaria. Uno scenario che, secondo Shoji Hirakawa, stratega dell'istituto di ricerca Tokai Toky, fa scemare le speranze di un aumento piu' limitato dei tassi della Fed.