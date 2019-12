Le ricadute penali e i lavori preventivi

La situazione può complicarsi se la parte lesa è direttamente una persona, perché il responsabile può essere perseguito personalmente in sede penale per lesioni, omicidio colposo o altro. L’amministratore, quindi, può essere perseguito per violazione della posizione di garanzia che gli compete secondo l’articolo 40, comma 2, del Codice penale. Anche perché e tenuto a «compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio», a maggior ragione se gli interventi hanno carattere d’urgenza, come nel caso di un cornicione pericolante. In casi simili, dove anche una minima perdita di tempo può risultare decisiva, l’articolo 1135 del Codice civile consente infatti al professionista di procedere direttamente con i lavori di manutenzione straordinaria senza l’autorizzazione dell’assemblea, che dovrà essere informata della decisione alla prima seduta utile.

Per evitare rischi e garantire l’incolumità di condòmini e terzi, l’amministratore deve quindi agire tempestivamente, facendo transennare l’area pericolosa e mettendo in sicurezza la porzione di edificio pericolante. Naturalmente ciò non autorizza l’amministratore a ordinare il rifacimento della facciata senza preventiva delibera assembleare