Le ricette economiche Ue contro il coronavirus / La Danimarca

(NurPhoto via AFP)

Il ministro delle finanze danese ha annunciato una serie di misure, tra cui compensi per gli organizzatori di eventi importanti che sono stati cancellati a causa del virus e una estensione dei termini di pagamento delle tasse da parte delle imprese. Il ministro delle finanze Morten Bødskov ha annunciato iniziative per un valore di 13 miliardi di euro per mantenere a galla le società danesi. Il governo danese ha notificato alla Commissione europea le seguenti misure di aiuto da parte dello Stato: uno schema di garanzia di 130 milioni di euro per le PMI interessate dall'epidemia di covid19; uno stanziamento di 1,3 miliardi di euro che compensa parzialmente i lavoratori autonomi per le perdite di fatturato subite a causa del coronavirus epidemia; un regime di garanzia di liquidità di 130 milioni di euro per le Pmi con un certo numero di attività di esportazione colpite dalla crisi; un prestito di 200 milioni di euro a sostegno del fondo di garanzia di viaggio per annullamenti di viaggio a causa dell'epidemia di coronavirus.