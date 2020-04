Le ricette economiche Ue contro il coronavirus / La Finlandia

(NurPhoto via AFP)

Il governo ha presentato al Parlamento un emendamento al bilancio per il 2020. L'emendamento include spese aggiuntive per l'assistenza sanitaria, minori contributi pensionistici, contributi alle Pmi. L'autorità di vigilanza finanziaria finlandese ha deciso di ridurre i requisiti patrimoniali degli enti creditizi; ha rivolto una raccomandazione agli enti creditizi chiedendo di astenersi dalla distribuzione degli utili fino al 1 ° ottobre 2020; ha deciso di ridurre ulteriormente i requisiti patrimoniali per il credito; ha raccomandato alle compagnie assicurative di astenersi dal distribuire utili e pagare grandi premi variabili.