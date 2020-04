Le ricette economiche Ue contro il coronavirus / La Grecia

(REUTERS)

Il governo greco ha sospeso gli adempimenti fiscali e gli obblighi assicurativi per le aziende che hanno dovuto interrompere l'attività a seguito dell'emergenza sanitaria. Due miliardi di euro vanno a contenere gli effetti economici dell'emergenza coronavirus. Questi fondi si vanno a sommare a 1,8 miliardi di euro in arrivo dall'Unione europea, portando il valore totale delle misure economiche in Grecia a 3,8 miliardi di euro. In arrivo un bonus di 800 euro per il mese di aprile per 1,7 milioni di lavoratori dipendenti nel settore privato.