Le ricette economiche Ue contro il coronavirus / La Polonia

(EPA)

Il governo polacco ha annunciato che lancerà un pacchetto di misure da 212,1 miliardi zloty (pari a circa 47 miliardi di euro per proteggere l'occupazione e l'economia nazionale.

I fondi del pacchetto devono essere assegnati come segue: 30 miliardi di zloty (6,6 miliardi di euro) per garantire la sicurezza dei lavoratori; 73,2 miliardi di zloty (16 miliardi di euro) per le società finanziarie; 7,5 miliardi di zloty (1,6 miliardi di euro) per investimenti nella sanità; 70,3 miliardi zloty (15,5 miliardi di euro) per fornire supporto al sistema finanziario; 30 miliardi di zloty per altri investimenti.

Il governo polacco inoltre ha notificato alla Commissione europea un regime di aiuti per consentire la fornitura di garanzie pubbliche su prestiti esistenti o nuovi a aziende colpite dall'epidemia di coronavirus. Lo schema abilita la fornitura di garanzie pubbliche fino a 22 miliardi di euro.