Le ricette economiche Ue contro il coronavirus / L'Ungheria

(AFP)

Da quando il governo ungherese ha dichiarato lo stato di emergenza sono state adottate varie misure per alleviare gli effetti di Covid-19 sull'economia nazionale. Ai debitori è stata concessa un'estensione per l'adempimento del loro obblighi di pagamento di capitale, interessi e commissioni; sono state concesse numerose esenzioni fiscali per le piccole imprese che svolgono determinate attività nel settore turistico, dei media, dei servizi e dei settori sanitari.