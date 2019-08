Le riforme bloccate / Autonomia tutto rinviato

L’intesa

È una delle bandiere della Lega e su cui i Cinque Stelle hanno frenato di più. L'intesa sull'autonomia differenziata per Lombardia, Veneto ed Emilia era attesa per il via libera in consiglio dei ministri dopo gli slittamenti delle settimane scorse. Ora il progetto che già divideva la ex maggiornaza torna nei cassetti in attesa di riuscirne in caso di nuovo Governo a trazione leghista.

Iter: verso lo stop