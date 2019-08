Le riforme bloccate / Lavoro, salta il salario minimo

Welfare

È destinata a restare solo sulla carta la proposta del M5S di introdurre un salario minimo legale di 9 euro lordi l'ora, presentata a luglio del 2018 dalla senatrice Nunzia Catalfo: l'hanno bocciata praticamente tutte le parti sociali e in Parlamento ha contro la Lega, così come i principali partiti di opposizione. Rimasto un anno nei cassetti della commissione Lavoro del Senato, il testo non sembra avere chance.

Iter: verso lo stop