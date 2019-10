Le riforme di garanzia

La maggioranza ha trovato un accordo su un pacchetto di riforme di “garanzia” da affiancare al taglio dei parlamentari: subito, entro ottobre, saranno presentate tre modifiche costituzionali (base pluriregionale e non solo regionale per l'elezione del Senato, voto ai diciottenni anche per il Senato, diminuzione del numero dei rappresentanti regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica in proporzione al numero ridotto degli eletti); sulle le altre due proposte del Pd, ossia l'introduzione della sfiducia costruttiva e la partecipazione dei governatori alle votazioni sull'autonomia differenziata, il M5s ha chiesto invece un sovrappiù di riflessione (saranno presentate più tardi, a dicembre).