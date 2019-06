Le roadster per vivere un’estate en plein air di Giulia Paganoni

3' di lettura

Voglia d’estate, voglia di vento tra i capelli. Il sole e il caldo fanno crescere il desiderio di andare in ferie ma anche di fare brevi gite fuori porta con un’auto che sappia far godere del panorama, dell’atmosfera estiva e del piacere di guida. È quindi il momento di tirar fuori dal garage spider, roadster e cabriolet. Non servono grandi potenze, ma solo quattro ruote in grado di regalare quel feeling di guida che ormai poche auto sono in grado di donare.

Fa parte del suo Dna e ne ha fatto un mantra: è il feeling di guida della giapponese più conosciuta al mondo, la Mx-5. Proprio quest’anno ricorrono i trent’anni della roadester più venduta del mondo, la Mx-5, conosciuta anche come Miata. Giunta alla quarta generazione, la due posti giapponese con il suo Kodo design non passa inosservata quando transita sulle strade.

Con capote o con tetto rigido (nella versione Rf), alla guida si percepisce il Jinba Ittai, l’armonia tra cavallo e cavaliere che si traduce in un feeling di guida che poche (pochissime) auto sono in grado di trasmettere. Doppia la motorizzazione e con tre step di potenza: si parte dal 1.5 litri da 131 cv su cui sono state sviluppate le serie speciali, fino al 2 litri da 160 e 184 cv. Disponibile con manuale a sei rapporti e, nella versione più potente, con l’automatico.

Ovviamente la trazione è posteriore e il peso molto limitato, circa mille chili. La sua sorella (diversa) ha accento italiano e si chiama 124 spider, un nome storico per il marchio di Torino che ha fatto sognare intere generazioni. Il pianale è lo stesso, ma esteticamente e nelle motorizzazioni le due non sono parenti. Quest’ultima monta il Multi air 1.4 litri da 140cv ed è disponibile sia con cambio manuale che con l’automatico entrambi a sei rapporti.

Passando poi alle tedesche, da poco è stata presentata la nuova generazione di Bmw Z4, la spider tedesca sorella della Toyota Supra, quest’ultima disponibile solo in versione coupé. Entrambe sono sviluppate sul pianale Clar (di Bmw) e hanno trazione posteriore. La tedesca di Monaco offre tre scelte di potenza: il 2 litri da 197 cv e da 258 cv. E per chi vuole più prestazioni è anche disponibile il sei cilindri in linea da 340 cv, questo montato anche sulla Supra.