Le sacche del nero: ecco dove regna il cash in Italia Dalle località turistiche alle città universitarie: ecco i settori e le attività in nero in Italia di Stefano Elli

Località montana. «Appartamento di due locali, quattro posti letto, vista ghiacciaio, cucina abitabile, due balconi, due mila euro al mese». «La prendo. Le faccio un assegno». «Niente assegni. Accettiamo solo contanti». Eccola la prima sacca. Tutti lo sanno. Molti (non tutti) lo fanno, in Val d’Aosta come in Trentino Alto Adige, in Sicilia come in Liguria. Fenomeno di massa, quello del nero nelle locazioni vacanziere. Tollerato da chi lo subisce perché fa da implicito calmiere ai prezzi degli affitti. Qualcuno sospetta che ci sia una sorta di tacito patto di non aggressione tra Fiamme Gialle e popolazione locale, per lo più stagionali, che subiscono flussi, deflussi e alea delle maree turistiche, con poche opportunità di produrre redditi di altra natura.

A Cortina, nel 2012, a Capodanno l’Agenzia delle Entrate in un’operazione su vasta scala ha impiegato un’ottantina di ispettori per censire l’effettivo livello di consumi. I risultati sono stati eclatanti: in presenza degli ispettori il volume di scontrini emessi è stato del 400% superiore rispetto alle medie stagionali. Ma le proteste dei commercianti locali si sono levate altissime.

Altro giro altra sacca. Le città universitarie si riempiono di studenti fuori sede. Uno per stanza. Spesso tre o quattro presenze in condivisione di appartamenti in zone centrali. Tutto in contanti. Dieci anni fa a Padova (43 mila studenti) la Guardia di Finanza ha condotto un’operazione in grande stile ispezionando in sei mesi 10mila appartamenti e scovando un’evasione potenziale di oltre un milione di euro. Anche qui irritazione e proteste. «Il cash è figlio del sommerso – nessuna meraviglia per Gian Maria Fara presidente di Eurispes, istituto italiano di ricerca economica politica e sociale – e il sommerso è pari al 35% del Pil ufficiale: in valore assoluto pesa per 540 miliardi di euro, senza contare quello criminale che ammonta a 250 miliardi».

