Le Saline di Margherita di Savoia cedute ai francesi di Salins

In vista dell'arrivo di Salins, Bernardo Lodispoto, sindaco di Margherita di Savoia, dichiara che «i paletti che andremo a mettere riguarderanno un piano di rilancio delle saline e la tutela dell'occupazione puntando in prospettiva ad un suo incremento». Il sindaco giudica Salins soggetto «in buona salute finanziaria, ma a noi interessano i progetti concreti: investimenti, occupazione, tutela della sicurezza e possibilità di fare attività diversificate». Per Nino Marmo, consigliere regionale Puglia eletto nell'area, «il passaggio ai francesi delle Saline di Margherita di Savoia non può non richiamare l'attenzione della politica. La Regione deve avere un quadro chiaro e trasparente della situazione in modo da valutare con anticipo ogni forma di protezione e di mantenimento dei livelli occupazionali».

«Con Salins stiamo cercando di calendarizzare un incontro a settembre - afferma Gianni Rotice, presidente Confindustria Foggia -, può piacere o no che le saline vadano in mani straniere, ma l'attuale società è in forte sofferenza ed è pure in concordato preventivo. Non dobbiamo discettare sulla nazionalità di chi investe ma auspicare che questo dia finalmente stabilità e futuro ad una risorsa del territorio». «Non vorremmo che Salins prendesse marchio e mercato e basta - rileva Antonio Castriotta, segretario Uila Foggia -. Il rischio c'è. Già abbiamo avuto la cessione del credito ai francesi in silenzio e senza che la politica battesse ciglio». Per Carla Costantino, segretario Cisl Foggia, «chiunque gestirà questa realtà deve pensare a salvare l'occupazione. Ed avere seri progetti di sviluppo che ne incentivino il valore. Penso a percorsi turistici e di trasformazione che sinora non sono stati fatti. Magari fossero protagoniste le realtà locali, ma non guardiamo a chi viene, l'importante è che abbia questi obiettivi».