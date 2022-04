Le sanzioni anti russe incrinano il fronte dei paradisi fiscali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Secondo alcune stime, la ricchezza russa detenuta all’estero sarebbe pari a quella detenuta dall’intera nazione all’interno dei propri confini. Due Paesi: uno domiciliato tra Londra, la Svizzera, New York e Cipro; l’altro stretto tra Mosca e San Pietroburgo. La ricchezza concentrata nelle mani di pochi ultraricchi nel primo; i risparmi di un’intera popolazione nel secondo. I conti espressi in valuta estera, al riparo dal rischio di svalutazione per i primi, estratti conto con valori espressi in rubli per i secondi.

Come ci hanno svelato le inchieste dei Panama Papers e dei Pandora Papers, i nomi dei cleptocrati russi ricorrono spesso nelle liste di clienti di studi specializzati nella creazione di società offshore. Le matrioske ben si prestano a rappresentare il metodo con cui la ricchezza si disperde nei paradisi fiscali: una serie di società veicolo, l’una proprietaria dell’altra. Ogni “bambolina”, uno strato di segretezza, con l’unico obiettivo di rendere difficile l’identificazione del titolare dei soldi depositati nell’ultima.

Nel tempo, oltre alle isole caraibiche, anche le grandi capitali internazionali sono divenute meta di fondi illeciti. Di qua e di là dall’Atlantico non sono mancati i programmi che offrono un permesso di residenza a fronte di investimenti cospicui. Dagli anni ’90, Londra è divenuta un magnete per i ricchi russi al punto di guadagnarsi gli pseudonimi di “Mosca sul Tamigi” e “Londongrad”. I capitali esteri, investiti inizialmente in immobili di lusso, hanno col tempo finanziato università, squadre di calcio e partiti politici.

Di fronte a flussi di denaro tanto ingenti, applicare princìpi di trasparenza per identificare la fonte dei fondi ha generato un conflitto di interessi. L’avvio di indagini avrebbe potuto arrestare l’ingresso di fondi e rallentare l’ascesa del valore degli immobili. Le regole, quando esistenti, sono state applicate a rilento.

Oggi, le sanzioni contro gli oligarchi russi mostrano che qualcosa sta cambiando. Per la prima volta Paesi caratterizzati da grande segretezza come il Principato di Monaco, le Isole Cayman e la Svizzera supportano le sanzioni. Commissione Ue, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Francia, Germania e Italia hanno creato una transatlantic task force per tracciare i fondi illeciti e identificare quanti intendono eludere le sanzioni celando la propria identità.