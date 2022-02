Le sanzioni dell’Occidente contro la Russia

Colpiti i potenti vicini a Putin

Colpiti anche alcuni esponenti di primo piano della potente cerchia di Putin e i loro famigliari. Tra loro il potente capo di Rosneft Igor Sechin, e suo figlio Ivan (dirigente della stessa azienda), l’ex ministro della difesa Serghiei Ivanov, inviato del Cremlino per i trasporti e l’ambiente, suo figlio Serghiei (presidente e ceo di Alrosa), il segretario del consiglio di sicurezza nazionale Nikolai Patrushev, insieme a suo figlio Andrei (dirigente di Gazprom Neft), Andrei Puchkov e Yuri Soloviev (dirigenti della Vtb bank), Alexander Aleksandrovich Vedyakhin, first deputy chairman di Sberbank. Nel mirino Usa anche 24 tra persone e organizzazioni bielorusse per il sostegno dato all’invasione russa. Il presidente americano non sfodera però le armi più temute, pur lasciandole ancora “sul tavolo”: le sanzioni personali contro lo stesso Putin e l’esclusione di Mosca dal circuito Swift delle transazioni internazionali.

Gli Usa avevano già varato una serie di provvedimenti graduali, dal bando delle attività economiche nel Donbass alle sanzioni contro due banche, il debito sovrano e alcuni esponenti dell’elite russa, prima di mettere nel mirino anche il gasdotto Nord Stream 2, colpendo uno dei progetti chiave del Cremlino per rafforzare la presa energetica sull’Europa.

Swift può attendere

Per quanto riguarda Swift, Biden ha detto nel suo discorso alla nazione che «è sempre un’opzione ma adesso il resto d’Europa non è intenzionato a prendere questa decisione». La Gran Bretagna ha congelato gli asset di tutte le maggiori banche russe, inclusa la seconda più grande banca VTB. Tutte le maggiori compagnie russe non potranno raccogliere finanziamenti sui mercati del Regno Unito e stessa interdizione per lo stato russo che non potrà operare sui mercati britannici.

Il Giappone e la Corea del Sud

Il Giappone ha annunciato ulteriori sanzioni contro Mosca per la sua invasione dell’Ucraina, prendendo di mira il settore finanziario e l’esportazione di componenti elettronici in Russia. Anche la Corea del Sud si unirà alle sanzioni internazionali contro la Russia, ma esclude l’imposizione di misure restrittive unilaterali. Lo ha reso noto Park Soo-hyun, un alto funzionario dell’Ufficio presidenziale di Seul, all’indomani della condanna e del rammarico espressi dal presidente Moon Jae-in contro l’invasione dell’Ucraina. “Non è un’era in cui possiamo fare qualcosa in modo indipendente”, ha affermato Park in un’intervista alla Tbs, spiegando che “se gli Stati Uniti e i Paesi europei impongono sanzioni alla Russia, ci uniremo naturalmente a loro perché siamo collegati”.

La risposta di Mosca

La Russia risponderà alle nuove sanzioni economiche introdotte da Stati Uniti e Unione europea in risposta all’intervento militare contro l’Ucraina, ha anticipato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov precisando solo che l’intensità delle contromisure dipenderà “dall’analisi che verrà fatta delle sanzioni Occidentali, difendendo, come unico principio, i nostri interessi”.