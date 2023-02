Le sanzioni europee alla Russia: l'evoluzione normativa e gli interrogativi ancora aperti

A tali misure si aggiungono, inoltre, il blocco dell'accesso al sistema di pagamenti SWIFT per le banche russe e bielorusse, le sanzioni alla Banca centrale russa, il tetto sui prezzi del petro-lio e i divieti di transito in territorio europeo per vettori russi o bielorussi, compresi il sorvolo dello spazio areo e l'accesso ai porti dell'Unione.

A guidare l'interprete nella comprensione dell'articolato panorama sanzionatorio europeo e nei dubbi interpretativi che ne derivano svolgono un ruolo importante anche i comunicati stampa e le FAQs della Commissione europea che integrano e chiariscono le previsioni normative, troppo spesso assai generiche e difficili da declinare rispetto al contesto imprenditoriale nel quale i players del mercato (società e professionisti) si trovano ad operare.

Nella prassi, al fine di individuare le più idonee contromisure da adottare per evitare di incorre-re in pesanti sanzioni da parte delle autorità di vigilanza, è necessario un approccio case by ca-se che consideri e valuti l'ampio spettro delle fonti normative nonché le numerose peculiarità della fattispecie concreta tra le quali, ad esempio, la forma e la struttura delle società interessa-te, il corretto inquadramento del servizio prestato e l'effettivo beneficio prodotto nei confronti dei soggetti russi.

Basti considerare che sovente le società e i professionisti italiani ed europei faticano a com-prendere se il proprio cliente (per ipotesi, una società nei confronti della quale svolgono un servizio o prestano una consulenza) sia una società russa o controllata, in ultima istanza, da un soggetto sottoposto a sanzioni. Infatti, non mancano casi in cui si rinvengono trust o arti-colate stratificazioni partecipative in società differenti che rendono oggettivamente difficoltosa la ricostruzione dell'ownership effettiva delle società (e dei relativi asset). Facendo riferimento a tali fenomeni, con le FAQs del 19 maggio 2022, la Commissione Europea ha invitato gli in-terpreti ad assumere un approccio che faccia prevalere la sostanza sulla forma e si orienti per l'applicazione delle sanzioni ogni volta “vi siano ragionevoli motivi per ritenere che alcuni as-set “appartengano” o siano “controllati” dalla persona sanzionata, anche se sono nominalmente di proprietà di qualcun altro”. Del resto, in relazione al concetto di controllo (e di proprietà) rilevante ai fini sanzionatori, la Commissione Europea ha chiarito che i criteri tradizionalmen-te utilizzati per qualificare il rapporto giuridico di controllo (come la titolarità della maggio-ranza delle azioni) non siano affatto esaustivi e debba invece tenersi conto anche di ulteriori fattori tra i quali, per esempio, i legami familiari, i rapporti professionali, eventuali donazioni tra i soggetti coinvolti e la natura stessa degli asset considerati.

*Senior Partner e Partner di Galbiati Sacchi Association