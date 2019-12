NordStream 2 fermo per sanzioni Usa. La Germania: grave interferenza

Lo stop alla costruzione del gasdotto è arrivato poche ore dopo l’accordo tra Mosca e Kiev per proseguire il transito del gas russo in Ucraina, una svolta politica importante, che secondo il governo tedesco rende «particolarmente difficili da comprendere» le sanzioni contro NordStream2.

Il nuovo contratto – destinato a entrare in vigore il 1° gennaio, quando quello attuale sarà scaduto – non c’è ancora, ma sarà firmato entro fine anno, assicurano le parti. Il governo ucraino intanto ha divulgato ulteriori dettagli sul protocollo d’intesa già approvato dai Mosca e Kiev.

Il contratto avrà una durata di 5 anni, con opzione per un rinnovo decennale alle stesse condizioni. Nel 2020 consentirà il transito di 65 miliardi di metri cubi (Bcm) di gas russo, che scenderanno a 40 Bcm l’anno tra il 2021 e il 2024. Le tariffe, non ancora definite, potrebbero essere più alte delle attuali ha detto il ministro dell’Energia Oleksiy Orzhel.

È stato anche confermato che Gazprom e Naftogaz hanno accettato di rinunciare a qualsiasi azione legale reciproca: la società russa pagherà 2,9 miliardi di dollari in contanti a quella ucraina (che aveva vinto un arbitrato a Stoccolma) e in cambio quest’ultima ritirerà la causa con cui chiedeva ulteriori risarcimenti per oltre 12 miliardi.

Le sanzioni contro i gasdotti russi NordStream2 e TurkStream, approvate nei giorni scorsi dal Congresso Usa, sono state promulgate come previsto dal presidente Donald Trump poco prima che Allseas annunciasse lo stop alle operazioni.

Il senatore repubblicano Ted Cruz, uno dei promotori del testo, aveva messo sull’avviso il ceo della società Edward Heerema con una lettera dai toni minacciosi: proseguire i lavori «anche solo per un giorno» dopo l'entrata in vigore della legge, avrebbe esposto a «sanzioni economiche e legali devastanti e potenzialmente fatali».