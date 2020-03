Le scadenze rinviate / Il 31 maggio pagamento dei contributi colf e badanti

(RFBSIP - stock.adobe.com)

Più tempo per le famiglie per pagare i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria del personale domestico, colf e badanti, che slittano al 31 maggio 2020.