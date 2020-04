Le scuole di moda progettano la ripartenza ibrida Tra investimenti in software di ultima generazione e open day online, guardano al futuro mettendo a punto una formula ibrida (che non rinuncia alla componente fisica) di Marta Casadei

Una studentessa dell’Istituto Marangoni

4' di lettura

L’imperativo è stato uno: non fermarsi. Così gli istituti italiani che rappresentano un punto di riferimento internazionale per la formazione universitaria e post universitaria nel settore moda hanno deciso di reagire al lockdown trasferendo lezioni, laboratori e attività (come gli open day) online. Un’impresa non semplice quella di affidarsi improvvisamente all’e-learning. Eppure la formazione ai tempi del Covid-19 non solo si sta dimostrando possibile, ma sta dando suggerimenti per il futuro. E stimolando riflessioni interessanti come quella sul “lato umano” cui le scuole non possono rinunciare.

Lezioni online e on demand

La partecipazione alle lezioni virtuali - una formula che accomuna tutti gli istituti - è alta: la quota di studenti che frequentano online, così come dichiarata dalle fashion school, supera il 90 per cento. In alcuni casi le lezioni si tengono in diretta streaming, in altri sono registrate; tra le priorità degli istituti c’è quella di rendere i materiali disponibili a una fruizione differita e quanto più possibile on demand, per andare incontro alle esigenze degli allievi. Molti studenti stranieri (che in alcuni istituti o corsi sono anche l’80%) hanno scelto di tornare nei propri Paesi d’origine, distanti decine di migliaia di chilometri e svariate ore di fuso orario.

L’idea di veicolare contenuti online, in molti casi, era già nelle agende degli istituti: «Da tempo avevamo progettato di portare il 20% delle lezioni online - spiega Danilo Venturi, direttore di Polimoda - in particolare per dare l’opportunità agli studenti stranieri, circa il 70% del totale, di accedere all'insegnamento anche a distanza in determinati periodi del proprio percorso. Quando è scattata l’emergenza eravamo già pronti». Polimoda ha erogato 3.300 ore di lezione in meno di un mese, coprendo la quasi totalità dei corsi, e ha trasferito online anche gli esami finali.

L’e-learning fa da ponte