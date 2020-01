Le semplificazioni di Conte: 10 Ddl fermi da undici mesi Tra i nodi le complicazioni tecniche dei testi e il timore che il governo scavalchi il Parlamento di Carmine Fotina

Manovra e semplificazioni

Undici mesi persi per quello che doveva essere il più grande progetto di semplificazione di sempre. I disegni di legge di delega approvati dal governo Conte I nel consiglio dei ministri del 28 febbraio 2019 sono a un punto fermo, complici il cambio di governo dello scorso settembre ma anche la complessità tanto politica quanto tecnica che aveva caratterizzato i testi fin dalle prime battute.

Se davvero la nuova fase del Conte II, che si apre con la verifica di governo di giovedì 30, tra gli altri temi prioritari vuole includere la semplificazione il primo test sarà in Parlamento, perché è lì che si sono fermati i corposi provvedimenti che promettevano di riformare dalle fondamenta materie come il codice civile, lo sviluppo economico, i l turismo, l’energia, la concorrenza, l’istruzione, la salute.

Tutti i punti critici

I Ddl furono varati dal governo su proposta diretta del premier Giuseppe Conte, convinto sostenitore di un intervento plurisettoriale per diminuire il peso di oneri burocratici e regolamentari. Ne scaturì una imponente mole di decreti legislativi - oltre 20 - che dovrebbero dare attuazione alle deleghe. Un super pacchetto di decreti governativi che secondo i più critici costituirebbe un problema politico finendo per sminuire le competenze e le prerogative del Parlamento, chiamato ad approvare solo dei testi cornice i cui contenuti sono più demandati alle scelte dell’esecutivo.

Anche all’interno di alcune Authority di settore, in particolare tra componenti dell’Autorità per l’energia e le reti, emersero forti perplessità nel timore che il governo sconfinasse in ambiti di intervento tipicamente appannaggio dei regolatori indipendenti, La difficile futura redazione di questi decreti, vista la pluralità di ministeri coinvolti per esprimere il concerto su un medesimo testo, era stato un ulteriore tema critico fatto notare questa volta dai tecnici legislativi.



Un labirinto di comitati e commissioni

I disegni di legge hanno come obiettivo principale abrogare norme inutili e coordinare le altre, armonizzare i controlli, prevedere procedimenti unificati, rendere fiscalmente detraibili i costi dei nuovi oneri regolatori, persino obbligare la Pa a semplificare il linguaggio. Ma colpisce la complessità della macchina burocratica - è il caso di dire - che dovrebbe essere chiamata a tagliare tutta questa burocrazia. Per raggiungere gli scopi prefissati, i testi prevedono nell’ordine: un comitato interministeriale, un gruppo di lavoro, una cabina di regia, un’Unità specifica, una Commissione governativa permanente. Tutti con relativi costi. Senza dimenticare la già esistente commissione parlamentare per la semplificazione.

A che punto sono i provvedimenti: il Ddl “madre”

Il disegno di legge “madre” è quello «recante deleghe al governo in materia di semplificazione e codificazione». Al suo interno rimanda a 10 deleghe per altrettanti decreti su: attività economiche e sviluppo economico; energia e fonti rinnovabili; edilizia e governo del territorio; ambiente; acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni; cittadinanza e innovazione digitale; servizio civile universale e soccorso alpino; prevenzione della corruzione; giustizia tributaria e sistema tributario; tutela della salute.