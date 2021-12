Le sentinelle del cambiamento climatico

Ascolta la versione audio dell'articolo

Eurotech, azienda leader nella fornitura di soluzioni sicure per l'Internet of Things (IoT) in applicazioni mission critical, e Waterview, specializzata in soluzioni di computer vision e AI in ambito meteorologico, idrologico e della modellistica ambientale, hanno firmato un memorandum d’intesa per una partnership strategica per realizzare applicazioni di monitoraggio in tempo reale delle condizioni meteo.



Soluzioni integrate

L’hardware e il software di Eurotech abilitano l’implementazione semplice e veloce del software di AI di Waterview sul campo. La soluzione integrata trasforma le telecamere esistenti in sensori intelligenti controllabili da remoto, senza sostituire l’infrastruttura esistente, per rilevare anticipatamente i segnali dei sempre più frequenti eventi atmosterici estremi e misurare gli effetti dei disastri naturali.

Le risorse

Dal piano NextGenerationEU all’US Infrastructure Deal, l’economia post-pandemica sarà caratterizzata da importanti investimenti nell’ambito del rinnovamento delle infrastrutture, della trasformazione digitale e della transizione “green”, con un focus su soluzioni per fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico.

Progetti pilota

Unendo le loro forze, Eurotech e WaterVIew stanno già dimostrando il potenziale delle telecamere come “sentinelle” per l’ambiente, per monitorare gli eventi meteorologici e i loro effetti. I primi progetti pilota sono già in corso e diverse opportunità sono state identificate nei seguenti settori: infrastrutture intelligenti, riutilizzando le telecamere installate lungo le autostrade e le reti ferroviarie – circa un dispositivo ogni tre chilometri, oltre 100 mila telecamere stimate tra Europa e USA; flotte di treni e camion, dove le telecamere sono già utilizzate per altre applicazioni; torri per le telecomunicazioni, con oltre 426 mila siti solo in Europa, che arrivano a più di un milione contando anche gli USA.

Evitare gli incidenti

In questo modo gli incidenti possono essere evitati attraverso l'analisi del livello di acqua o neve presenti sulla strada o sui binari, i danni da inondazioni possono essere valutati a distanze e in sicurezza valutando l'estensione degli allagamenti, gli incendi boschivi possono essere prevenuti localizzando il fumo prima che le fiamme si propaghino. EurotechEurotech (ETH:IM) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT) complete di servizi, software e hardware a integratori di sistemi e aziende.