Le sfide per il sistema idrico italiano / Accumulo, diminuisce la capacità di invaso

Le grandi dighe, con altezza superiore a 15 metri o con serbatoio artificiale contenente un volume di acqua superiore a 1.000.000 di m3, oggi sono 531, gestite da 131 concessionari.

La capacità complessiva di stoccaggio nelle 531 grandi dighe sarebbe pari a 13 miliardi e 652 milioni di m3. Ma i volumi autorizzati risultano in realtà molto più limitati, pari a11,903 miliardi di m3 totali. E i volumi realmente invasati sono ancora più ridotti e valutabili in 8,852 miliardi di m3 di acqua. La quota di perdita di risorsa accumulabile nelle grandi dighe risulta di circa 4 miliardi di m3 di acqua. I motivi dello scarto sono dovuti al numero di infrastrutture in stand by, con 76 dighe “in collaudo tecnico-funzionale”, 41 “in invaso limitato”, 33 “fuori esercizio temporaneo”. Circa 2 miliardi di m3 di acqua non risultano invasabili per “sperimentazioni non completate o interrotte” e dunque non autorizzati, e circa il 20% del volume di invaso risulta in “esercibilità non definitivamente conseguita”. Ma soprattutto emergono mancate localizzazioni e pianificazioni di nuove dighe e invasi.



