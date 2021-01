Le sfide per l’architettura nel 2021 Dai progetti d’autore, come la Torre Unipol di Cucinella e la sede Enel di Citterio-Viel, alle nuove regole per la qualità del costruire di Paola Pierotti

Dai progetti d’autore, come la Torre Unipol di Cucinella e la sede Enel di Citterio-Viel, alle nuove regole per la qualità del costruire

4' di lettura

Antonio Citterio Patricia Viel, Lombardini22, Progetto Cmr, RPBW, One Works, Starching, Mario Cucinella Architects, Ati project e Archea. Ecco la top10 delle società italiane di architettura e design per fatturato, secondo la classifica annuale redatta da Guamari. Un quadro che mette in evidenza come si stiano affermando studi con un focus specifico sull’architettura in tutte le sue declinazioni - come vale per i milanesi Citterio-Viel, lo studio bolognese guidato da Cucinella e i fiorentini di Archea...