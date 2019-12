Le sfide per la maggioranza dopo la manovra - Autonomie: il pressing del Pd su M5S

(ANSA)

All'incontro di lunedì sera, 16 dicembre, per il Pd ha partecipato il capo delegazione Dario Franceschini. Non c'era Francesco Boccia, “padre” della bozza di riforma sull'Autonomia che vede il M5S ancora contrario. E, non a caso, il ministro per gli Affari Regionali nelle ultime ore ha lanciato un messaggio ai Cinque Stelle: «Basta semafori rossi o sarà game over».