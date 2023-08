Le sfide del lavoro tra storia passata e visione del futuro

Questa grande intuizione delle e dei costituenti si scontra oggi con lo squilibrio demografico che, come uno tsunami, travolgerà il nostro passato e ci obbligherà a programmare un nuovo futuro.

Quale è la visione di uomo di diritto, di un giuslavorista che nel corso della sua professione ha analizzato da vicino i diritti e i doveri dei lavoratori e delle aziende? Bottini riflette sul fenomeno imponente delle grandi dimissioni, sul cambio di passo tra la battaglia per la retribuzione, ancora fondamentale per chi non supera la soglia della povertà, a quella per il benessere in azienda, affronta il tema, oggi cruciale, del tempo nel lavoro, tra smart working e flessibilità degli orari. Analizza a lungo il rapporto tra lavoro subordinato e autonomo, la realtà delle fabbriche che non è più quella descritta in Tempi Moderni, la rivoluzione tecnologica e l’impatto che questa avrà sul futuro e sui lavoratori. Molto interessante la riflessione sugli scenari estremamente differenziati che abbiamo davanti: vaste aree di lavoro povero contrapposto a quello estremamente qualificato. Una riflessione che ci porta ad analizzare l’impatto che la tecnologia e gli algoritmi hanno e avranno sul lavoro: meccanismi acceleratori di diritti o di discriminazioni?

A questo proposito il libro tratta due grandi temi a mio avviso veramente centrali: la parità nel lavoro, ancora lontana da essere realtà, quella di genere e quella relativa a tutti gli altri fattori e il fantasma dello schiavismo, un tema che mette in discussione la nostra stessa civiltà democratica.

Un’ultima (non certo per importanza) riflessione sul ruolo del diritto del lavoro: Orioli ci dice che i canoni del giuslavorismo che definisce, e ci tengo e sottolinearlo, eccellenza italiana, sono sottoposti da anni a stress test e non sembrano aver trovato un equilibrio tra l’esigenza di tutela dei diritti e la necessità di adattamento e flessibilità propria del lavoro contemporaneo. Aldo Bottini ci ricorda che la sfida mossa al diritto del lavoro dalle nuove forme di lavoro è appena iniziata. Noi ci stiamo lavorando.

Loading...