Le sfide del Recovery plan al convegno del Sole 24 Ore

«Recovery Plan, Pnrr: sfide e opportunità per il sistema Italia»: è questo il tema del convegno che si svolgerà giovedì 29, a partire dalle 9 in diretta streaming sul sito de il Sole 24 ore.

Con un ampio panel di ministri, imprenditori, manager, esperti e rappresentanti del mondo produttivo verranno approfonditi i contenuti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che mobilita complessivamente 248 miliardi, tra fondi europei e risorse nazionali, per attuare il programma Next Generation EU.

Si tratta di una grande sfida per l’Italia che, a livello europeo, è il Paese che ha ottenuto l’importo maggiore di aiuti per realizzare le misure del Pnrr, articolato in sei macro-mansioni, e in una serie di importanti riforme (processo penale, processo civile, giustizia tributaria, semplificazioni, fisco, concorrenza solo per citarne alcune) che consentiranno di accelerare sul fronte dell’innovazione e digitalizzazione.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione.

Il convegno organizzato da 24 Ore Eventi in collaborazione con Il Sole - 24 Ore e Radio 24 si aprirà, dopo i saluti del direttore Fabio Tamburini, con un confronto tra le scelte europee in tema di Recovery Plan, analizzandone obiettivi e percorso, per poi concentrarsi sugli assi d’intervento necessari per innescare il circolo virtuoso dello sviluppo.