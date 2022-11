Le sfide sensoriali di Tristan Auer e Philippe Starck

Ascolta la versione audio dell'articolo

Due acclamati designer, Tristan Auer e il mitico Philippe Starck, firmano due hotel parigini (Sinner e Brach) esplorando vecchie morali e nuove latitudini.

Ben oltre il banale concetto di hotel boutique, il Sinner (il peccatore) di Tristan Auer rappresenta una sfida sensoriale e concettuale. Siamo in rue du Temple, fulcro del già enigmatico quartiere Marais.

Design provocatorio ed elegantissimo per un hotel dove pesanti tende scacciano la luce (tanto preziosa a Parigi) facendo perdere immediatamente la misura del tempo e soprattutto giocando coi valori, ribaltandoli.

Sinner-Tristan Auer (© Federica Miglio)

Da esteriori a interiori. E in effetti il tempo, come in clausura, diventa dimensione intima che Auer riesce nuovamente ad esteriorizzare, approdando infine a un lusso funzionale, ma anche ombratile. E il buio, miracolo, inizia così a scaldare.



Brach-Philippe Starck (© Federica Miglio)

Marchese de Sade

Le ore al Sinner si allungano, anche perché la biblioteca (il Literary Director è Anatole Desachy) fiorisce in piccole cripte inaspettate, e restituisce ora l'affresco umano di Balzac in edizione pregiata, ora gli scatti sensuali di Collier Schorr. Non sono stratagemmi, quelli di Auer, ma coordinate formali. Lo confermano le invetriate – isole di luce nel buio dei corridoi in stile Templari – che al sacro degli episodi delle Scritture sostituiscono il profano trionfo della concupiscenza.

Sinner-Tristan Auer (© Federica Miglio)

L'invito all'erotismo è provocatoriamente monastico (o monasticamente provocatorio), in questo mondo creato dove la simmetria reale è rispettata e quella ideale no. Una rilettura delle forme colta e intrigante che dal Marchese de Sade (le sue opere vi danno il benvenuto in un confessionale a lato della conciergerie) arriva fino a Pascal. Forse perché peccato e santità spesso coincidono. Il dettaglio al Sinner è tutto, e va dissepolto via via che gli occhi si abituano all'oscurità, come nell'audace cripta dove Auer immagina chi è passato a miglior vita dedicarsi o dedicare un'epigrafe alle smanie dell'alcova. Oppure nelle suite dove vi accoglie un'acquasantiera incastonata nella parete, mentre nei salotti la lezione plastica di Mondrian suggerisce alchimie e poetiche di colore.

Brach-Philippe Starck (© Federica Miglio)

Il nero che domina

Qui domina comunque il nero, lo stesso che Odilon Redon voleva proteggere: “il faut respecter le noir, un rien le prostitue”. Nero intersecato ovunque da una verticale linea rossa.