Le sfide di Stellantis partono da ruolo e geografia dei brand

Le sfide che attendono Stellantis, neo costituito quarto gruppo mondiale nato dall fusione di Psa e Fca, sono molte, alcune con qualche tasso di criticità, altre che si annunciano affascinanti una volta centrate. La principale questione sul tavolo del Ceo Carlo Tavers, è quella che riguarda l’identità e il posizionamento dei brand generalisti, quelli che più dovranno rappresentare lo zoccolo duro del portafoglio di nove milioni di vendite e magari incrementarle. Si tratta di Citroën, Fiat, Peugeot e Opel, declinata anche nella variante Vauxhall per il Regno Unito. Fiat si concentrerà prevedibilmente su quelli mediterranei e sfrutterà il fascino del cinquino che dopo essere diventato elettrico sembra essere tornato protagonista sulla scena continentale. Citroën dovrebbe ritagliarsi un’immagine molto più giovanile oltre che rivolta al pubblico femminile. Mentre Peugeot potrebbe assumere il ruolo di marchio più sfizioso con potenzialità ancora inespresse nei mercati emergenti. Opel, infine, l’unico brand tedesco nel gruppo Stellantis punterà a consolidare la fama di marchio solido, ma accessibile, pronto a sfidare brand con alto tasso di germanità come Skoda. Mentre Vauxhall prova a competere ad armi pari con giapponesi e coreani sul mercato inglese. In questo contesto avranno un peso le architetture modulari multi-energia francesi: la Cmp per i modelli compatti oltre che medi e la Emp2 per quelli più grandi.

Un obiettivo a cui si rivolgerà, non prima di 2 o 3 anni, la nuova architettura eCmp, destinata alle auto elettriche compatte e medie, che non andrà a sovrapporsi a quella sviluppata da Fca per la Nuova 500 che, invece, dovrebbe supportare le future citycar dei brand Psa. Oltre all’altra eVmp, che sarà adottata anche dai brand premium del Gruppo. Infine, la Emp2 potrebbe servire per una discendente dell’attuale Fiat Tipo. Fa storia a sè il marchio Jeep, il più globale del gruppo che punterà a diventare il più green nel settore 4x4. Un obiettivo a cui concorreranno sia l’icona Wrangler plug-in 4xe che la 100% elettrica in arrivo a fine anno, oltre alle ambiziose Wagoneer e Grand Wagoneer e Wagoneer che riportano in auge un brand storico per il marchio trent'anni dopo.

I due modelli di suv di taglia extra large daranno poi vita a un sub-brand specifico che si rivolgerà alla clientela premium degli sport utility vehicles. Restando al di là dell'Oceano non sono ipotizzabili scossoni ai piani di Chrysler, Dodge e Ram che avranno un ruolo strategico visto che le loro reti di vendite, assieme naturalmente a Jeep, supporteranno la distribuzione negli Usa di molti altri marchi sempre in forze al gruppo Stellantis.

Anche dal punto di vista territoriale Stellantis ha almeno una sfida in agenda, quella del mercato cinese. Se il gruppo vuole diventare una forza globale deve affermarsi nel primo mercato al mondo, al pari di Volkswagen e di Toyota i due gruppi in testa alle vendite mondiali. Il mercato cinese è in continua evoluzione, con le priorità che stanno cambiando, verso una maggiore attenzione ai veicoli di lusso oltre naturalmente a quelli ecologici.

Due settori dai quali Stellantis potrà trarre beneficio focalizzandosi soprattutto su entrambi. Con la giusta strategia e dei modelli più adatti al mercato cinese sarà possibile per Stellantis triplicare in pochi anni la quota di mercato in Cina. Una sfida difficile, forse la più grande che il gruppo dovrà affrontare nei prossimi anni, ma vincerla vorrebbe dire essere uno degli attori nel più grande mercato al mondo. Ne varrebbe la pena.