Le sfilate tornano a viaggiare: ecco la mappa degli eventi della primavera

La stagione delle sfilate esclusivamente digitali sembra essere tramontata: è questo che si evince dal calendario delle sfilate delle collezioni Cruise, ma non solo, che si arricchisce quasi quotidianamente di nuovi appuntamenti.

Il campus della Ewha Womans University di Seul, Corea del Sud

Il primo evento sarà quello di Dior, il 30 aprile: la maison del gruppo Lvmh presenterà la sua collezione autunno-inverno 2022-23 in Corea del Sud, a Seul, nella sede della Ewha Womans University, università femminile fondata nel 1886. Una conferma dell’impegno della maison, che tramite la sua direttrice creativa Maria Grazia Chiuri torna a valorizzare il sapere femminile, anche attraverso uno speciale programma di eventi educativi realizzati in collaborazione con l'ateneo. Si tratta di un ritorno nel Paese dopo l’evento organizzato nel 2007 all’Olympic Park della capitale coreana per commemorare il suo 60esimo anniversario. Di recente Dior ha aperto anche una nuova boutique nel quartiere di Seongsu-dong.

La Plaza de España di Siviglia (photo courtesy: Dior)

La Cruise avrà invece come scenografia la Plaza de España di Siviglia, il 16 giugno, che la maison ha scelto per «mostrare l’eccellenza dei savoir faire e la ricchezza della cultura andalusa, attraverso la creatività degli artisti e degli artigiani locali» e che evoca il legame di Christian Dior con quella regione.

Il mese di maggio si aprirà con l’evento Chanel, previsto a Monaco il 5: lì la maison organizzerà la sua sfilata Resort 2022-23, e anche se non si hanno ancora dettagli sul luogo che ospiterà la sfilata, è chiaro il consolidamento del legame con il principato, dopo la spettacolare chiusa della sfilata Couture con la principessa Charlotte Casiraghi che ha cavalcato sulla passerella.

Sempre Chanel ha annunciato che l’8 giugno sarà Firenze a ospitare la sfilata della collezione Métiers d'Art 2022-23, quella che più di ogni altra esalta il savoir faire delle maison artigiane del gruppo Paraffection che collaborano con l’atelier Chanel. Anche in questo caso nessun dato specifico è stato ancora fornito per quanto riguarda la sede dell’evento, ma la maison ha già diffuso una prima immagine che ha come sfondo.