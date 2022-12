Le sneaker da record di Louis Vuitton x Nike

All'asta da Sotheby's in febbraio, le 200 paia di sneakers disegnate da Virgil Abloh (lo sitlista scomparso nel novembre 2021) come direttore creativo del menswear Louis Vuitton per Nike vengono vendute per la cifra record di 25,3 milioni di dollari, otto volte la stima di partenza, con una media di centomila dollari a paio. Le sneakers, che nel 2022 hanno celebrato i loro 40 anni, sono state realizzate nella manifattura di Louis Vuitton di Fiesso d'Artico, dunque sono le prime paia di AF1 mai realizzate al di fuori di una manifattura Nike.

