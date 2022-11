Le Sonate e Partite di Bach allo Squero di Venezia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un'enorme vetrata che si apre sull'acqua, sul Bacino di S. Marco a Venezia: è il fondale del palcoscenico dello Squero, la sala per concerti della Fondazione Cini. Lì ascoltiamo Bach interpretato dal violoncello di Brunello – ma anche le meditazioni bibliche di Lino Breda. Altra musica a Lugano, passando dal solo violoncello a una formazione sinfonica con ottanta-novanta musicisti, una delle grandi orchestre europee. E ancora un cambiamento, con le belle musiche di oggi che ci presenta l'ensemble Sentieri Selvaggi – un nome quanto mai evocativo.

Venezia

Il 12 allo Squero, la magica sala della Fondazione Cini con una vetrata come fondale, affacciante sulla Laguna, il violoncellista Mario Brunello prosegue nella seconda parte dell'integrale delle Sonate e Partite per violino solo di Bach. E' accompagnato dalle meditazioni bibliche di Lino Breda, della Comunità monastica ecumenica di Bose, in un avvincente cammino di ricerca artistica e spirituale.

Loading...

Lugano

Il 13 al LAC l'Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam, direttore Daniel Harding, nella Nona Sinfonia di Mahler. E' l'unica data vicina al nostro Paese di questa tournée europea della celebre formazione. Nella carriera di Harding ricordiamo vent'anni con la Mahler Chamber Orchestra, quindici con la Swedish Radio Symphony Orchestra, e ancora dieci anni da direttore ospite principale della London Symphony Orchestra.

Brescia

Il 7 al Teatro Grande l'ensemble Sentieri Selvaggi con un bel programma, intitolato Naturismo e presentato all'interno del Festival Mappe Sonore 2022 di Sentieri Selvaggi; è un viaggio nelle varie concezioni di natura e di spazio. Ascolteremo nuovi pezzi, come quello commissionato a Virginia Guastella; lavori di maestri del Novecento, come Charles Wuorinen, figure importanti della scena statunitense, come Armando Bayolo e come Timo Andres.fra Guastella, Bayolo, Wuorinen, van der Aa, Boccadoro, Andres. Altre date in Regione, concludendo il 21 a Mantova.