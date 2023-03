Le sopracciglia diventano hi-tech

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono molto importanti per l'armonia del volto e soprattutto degli occhi, le sopracciglia sono in grado di cambiare le proporzioni del viso e l'intensità dello sguardo. Se in passato le tendenze erano ben delineate e seguivano le varie epoche: sopracciglia ad ali di gabbiano, bold spesse e definite, piumate, decolorate, adesso tutte queste tendenze si mescolano, c'è una completa libertà nello scegliere il tipo di sopracciglia che ognuno desidera, non ci sono regole da rispettare. «In questo ultimo periodo abbiamo visto convivere stili di sopracciglia molto diversi gli uni dagli altri, una scelta in linea con la propria personalità - dice Giulio Schettini, national brow and beauty authority di Benefit Cosmetics -. Il panorama dei look brow viene influenzato dalle passerelle, dai social e dai vip, basta un'immagine postata su Instagram o Tik Tok per far diventare una tendenza virale. È il caso delle bleached brow, sopracciglia decolorate, di grande impatto, un gesto artistico dalla forte potenza. A dominare lo scenario delle sopracciglia, però sono le “fluffy brows”, o anche sopracciglia dell'effetto piumato, più semplici da portare. L'effetto si ottiene spazzolandole verso l'alto con un prodotto ad hoc, come una cera modellante dalla texture flessibile ed opaca. Il risultato? Uno sguardo liftato e fresco».



Servizi ad hoc

Pinzetta e matita sono ormai superati, ora nell'armamentario per la cura delle sopracciglia ci sono diversi prodotti. A cominciare da un'app creata da Anastasia Beverly Hills che sin dagli 90 si è occupata di sopracciglia. The Brow App, è un'applicazione disponibile gratuitamente su tutti i dispositivi ioS e Android che consente di personalizzare il trucco e la forma delle sopracciglia in modo virtuale. Per realizzare le bleached brows, le sopracciglia che danno un tocco “alieno” al viso, si può cominciare applicando sulle brow un correttore del colore della propria pelle che verrà poi fissato con una cipria trasparente. Se, invece, si vuole sbiancarle davvero, è consigliato rivolgersi a uno specialista. Le skinny brows è un'altra tendenza in voga, ma bisogna porre attenzione, se si esagera con la pinzetta per renderle più sottili, si corre il rischio di rovinare la forma delle sopracciglia. Per risolvere questo problema esistono due tecniche: la prima è il microblading, un trattamento semipermanente eseguito con degli aghi sottilissimi che inseriscono sotto pelle i pigmenti di colore che restano nei primi strati, senza andare in profondità, la durata del trattamento è i circa un anno. La seconda tecnica è il “brow tattoo” che viene eseguito con un dermografo che permette di delineare la forma con tratti marcati e precisi. È consigliato a chi ha sopracciglia quasi inesistenti. Infine la laminazione delle sopracciglia, una tecnica che usa una formula a base di cheratina per liftare verticalmente i peli donando all'arcata un aspetto naturalmente più folto. Il servizio è disponibile nei Brow Bar Benefit di Sephora e ha una durata di circa due mesi.

I prodotti must have

Per esaltare la forma delle sopracciglia ci sono tanti prodotti che possono essere usati anche dalle meno esperte, si va dalla matita che le infoltisce alla cera modellante, dal mascara rinforzante e colorante al siero multipeptide. Fluff Up è il nuovo prodotto di Benefit Cosmetics, una cera modellante dalla texture flessibile e opaca che permette di ottenere sopracciglia piumate. Per fissare le sopracciglia è indicata Brow Freeze Styling di Anastasia Beverly Hills, una cera modellante ad alta tenuta. Effetto tattoo? Si ottiene con Browfinity Longwear Brow Tint di Max Factor, nella formula un pigmento che intensifica il colore. Ampia la scelta delle matite per sopracciglia: Crayon Définition Sourcils di Gucci, una polvere sotto forma di matita che definisce l'arcata e Brow Cheat di Charlotte Tilbury dalla punta sottile per disegnare al meglio la forma delle brow. Il mascara è il tocco finale per definire le sopracciglia: Sephora Collection propone Volume e Fibra, mentre Mac Cosmetics Eye Brows Big Boost Fibre Gel per dare ulteriore volume. Non va però dimenticato che le sopracciglia necessitano di cure come i capelli e le unghie. I peli sono costituiti da cheratina che con gli anni diminuisce causandone il diradamento. Augustinus Bader ha messo a punto The Eyebrow and Lash Enhancing Serum, un siero innovativo e potente per nutrire, stimolare e rivitalizzare i follicoli responsabili di sopracciglia e ciglia. Stessa missione per il Siero ciglia e sopracciglia di Stanartis che allunga e rafforza i peli grazie a un mix di sostanze naturali e peptidi con fattori di crescita.