Autunno in spa: per sperimentare nuovi protocolli esclusivi

Il nuovo Abeille royale double R renew & repair advanced serum

Successivamente, viene eseguita un'infusione con l'utilizzo di “stamps” alle erbe: impacchi ricchi di ingredienti naturali che, riscaldati con vapore, purificano, ossigenano e rilassano in profondità la pelle. Dopo un massaggio viso di circa 20 minuti viene applicato il nuovo Abeille royale double R renew & repair advanced serum utilizzando uno speciale manipolo. La formula potenziata di questo siero ha la capacità di esfoliare mediante un concentrato di miele di fiori bianchi e di svolgere un'azione liftante grazie alla bio-polifermentazione. Infine, vengono applicati i prodotti complementari della linea per donare alla pelle la compattezza e tonicità perse a seguito dell'esposizione al sole.

Chi si trova a Venezia e soggiorna al JW Marriott Venice&Spa – situato sull'Isola delle Rose, a pochi minuti di barca da Piazza San Marco – può provare il nuovo protocollo della spa dell'hotel, dove protagonista è la filosofia del brand Bakel. Tra le novità c'è il nuovo JALU-3D Pro treatment dalla durata di 80 minuti: l'innovativo cosmetico di nuova generazione, recentemente lanciato sul mercato, è coperto da una tecnologia che prevede cinque brevetti, tramite la quale si realizza la stampa tridimensionale del primo cosmetico solido, in acido ialuronico, puro e a basso peso molecolare, in cui vi è una concentrazione di principio attivo superiore di dieci volte rispetto ai cosmetici tradizionale. È stato studiato e concepito con l'utilizzo di patch in formato di 15 GSM, per trasferire un maggiore e immediato risultato. L'efficacia viene amplificata da specifici protocolli di trattamento per intervenire, nella singola seduta, sui solchi rugali, rivitalizzando l'area, trattata in turgore e luminosità. Anche chi è di passaggio, su prenotazione, può accedere alla spa.

Prodotti Bakel utilizzati nella spa dell'hotel JW Marriott Venice&Spa.

Infine, scendendo lungo la Penisola, alle porte di Firenze, Villa La Massa propone un nuovo trattamento che valorizza l'olio d'oliva locale. Ideale dopo il sole d'agosto per rinfrancare e togliere opacità alla cute, prevede uno scrub naturale a base di polvere di nocciolo d'oliva, particolarmente indicato per una profonda pulizia della pelle e per il rinnovamento cellulare, in grado di donare elasticità e turgore generalizzati.

Un'immagine della della Arno SPA di Villa La Massa.

Chiude il trattamento un massaggio che distende i muscoli del corpo, effettuato con l'olio d'oliva prodotto proprio dalla Villa, ricco di polifenoli e vitamine, che preserva il naturale film idrolipidico della cute.