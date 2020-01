Le spese dell’acqua in condominio? Senza contatori, si dividono per millesimi Se non ci sono disposizioni regolamentari, né ripartitori, i costi non possono essere suddivisi in base alle persone che abitano gli appartamenti di Silvio Rezzonico

Il quesito. In un condominio degli anni Ottanta, in cui non c’è la possibilità di quantificare i consumi dell’acqua dei singoli appartamenti, per la mancanza dei ripartitori (i quali, peraltro, non possono essere installati a causa della conformazione dell’impianto idrico condominiale), la divisione delle spese avviene da sempre sulla base delle persone che dimorano nei singoli appartamenti (e comunicate all’amministratore). È corretto che la spesa derivante dal consumo dell’acqua nel condominio sia ripartita per teste e non in base alle «quote di proprietà», secondo l’articolo 1123, comma 1, del Codice civile?

La risposta. In assenza di disposizioni regolamentari o di specifiche delibere in materia, e nell’impossibilità di installare ripartitori, nel caso del lettore le spese dell’acqua sono state divise per teste. Ma la corretta ripartizione dev’essere effettuata secondo l’articolo 1123, comma 1, del Codice civile: cioè in base ai valori millesimali di proprietà.

Per la sentenza della Cassazione 17557/2014, infatti, le spese relative al consumo dell’acqua devono essere ripartite in base all’effettivo consumo se questo è rilevabile oggettivamente con strumentazioni tecniche.

Solo l’installazione di un contatore in ogni singola unità immobiliare consente di utilizzare la lettura come base certa per l’addebito dei costi; con il ricorso ai millesimi di proprietà per il consumo dell’acqua che serve per le parti comuni dell'edificio.

La regola dell’articolo 1123 del Codice civile non ammette, salvo diversa convenzione tra le parti, che il costo relativo all’erogazione dell’acqua, con una delibera assunta a maggioranza, sia suddiviso in base al numero delle persone che abitano stabilmente nel condominio.