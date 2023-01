Le spese per la sanatoria dell’abuso privato sono a carico del singolo condomino

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Domanda. Un complesso residenziale è composto da due palazzine separate, una formata da tre appartamenti e l'altra da due. I cinque proprietari hanno formato un condominio, con amministratore esterno, per la gestione delle parti comuni. Il proprietario di un appartamento ha abusivamente trasformato una finestra in portafinestra. Per accedere al superbonus del 110 per cento, questa portafinestra abusiva è stata regolarizzata e l'amministratore ha ripartito la spesa della sanatoria fra tutti e cinque i condòmini, compresi quelli della palazzina non interessata dall'abuso. Chi deve pagare la spesa per la sanatoria? Il singolo proprietario o tutti i condòmini?

Risposta. Nel caso descritto dal quesito, la spesa per la sanatoria è a carico del condomino proprietario dell'unità immobiliare in cui è stato realizzato l'abuso, e non può in alcun caso gravare sugli altri condòmini. Semmai, l'autore dell'abuso può ritenersi responsabile nel caso in cui, per effetto di questo, gli altri non abbiano potuto accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Loading...

Il quesito è tratto dall'inserto L'Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 16 gennaio.

Consulta L'Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti